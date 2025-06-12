Пора выдворить из России всех вражеских «журналистов» – военкор Коц

Владимир Гладков.  
12.06.2025 18:33
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Информвойна, Общество, Политика, Россия, СМИ, Спецоперация, Украина


На территории России до сих пор работает множество «журналистов» из недружественных стран, которые вместо исполнения профессионального долга содействуют врагу.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На территории России до сих пор работает множество «журналистов» из недружественных стран, которые вместо...

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«Я бы еще отметил поведение западных средств массовой информации, которые, уж извините, засунули языки в дупы. У нас, я посмотрел на сайте МИД, огромное количество журналистов из недружественных стран, аккредитованные, и работают в России.

Наверное, для американцев, британцев, немцев, французов все эти рефрижераторы, забитые трупами – это вот какая-то рутина, просто такая ежедневная реальность, с которой они буднично сталкиваются, как с мусорным баком на выходе из дома. Не будешь же ты снимать репортаж про мусорный бак, это же никто не будет смотреть.

Я просто иначе не могу объяснить отсутствие интереса там у всяких CNN, BBC, ARD и прочих флагманов демократической пропаганды к этому скорбному конвою на границе. Их же генерал Зорин лично публично позвал. Не едут. Да, подумаешь, шесть тысяч трупов», – сказал Коц.

Военкор возмутился, что эти западные журналисты в наглую нарушат российское законодательство, «подыгрывают» бандеровцам, но в РФ их даже не лишают аккредитации.

«Вот, в Курскую область из Сумской, нарушая российское законодательство, они почему-то ехали, а в Курскую область из Москвы снимать военные преступления против мирных жителей они не ехали. Опять неинтересно.

Чем они вообще тогда занимаются в Москве в своих офисах? Если события такого уровня для них не повод оторвать задницы от московского дивана, проехать несколько часов и снять весь этот процесс, зачем им тогда продлевать аккредитацию?

Вообще, мне бы на их месте было очень стыдно. Интересно, как они для себя это все объясняют, называя себя профессионалами, журналистами», – добавил он.

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