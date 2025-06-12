Пора выдворить из России всех вражеских «журналистов» – военкор Коц
На территории России до сих пор работает множество «журналистов» из недружественных стран, которые вместо исполнения профессионального долга содействуют врагу.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я бы еще отметил поведение западных средств массовой информации, которые, уж извините, засунули языки в дупы. У нас, я посмотрел на сайте МИД, огромное количество журналистов из недружественных стран, аккредитованные, и работают в России.
Наверное, для американцев, британцев, немцев, французов все эти рефрижераторы, забитые трупами – это вот какая-то рутина, просто такая ежедневная реальность, с которой они буднично сталкиваются, как с мусорным баком на выходе из дома. Не будешь же ты снимать репортаж про мусорный бак, это же никто не будет смотреть.
Я просто иначе не могу объяснить отсутствие интереса там у всяких CNN, BBC, ARD и прочих флагманов демократической пропаганды к этому скорбному конвою на границе. Их же генерал Зорин лично публично позвал. Не едут. Да, подумаешь, шесть тысяч трупов», – сказал Коц.
Военкор возмутился, что эти западные журналисты в наглую нарушат российское законодательство, «подыгрывают» бандеровцам, но в РФ их даже не лишают аккредитации.
«Вот, в Курскую область из Сумской, нарушая российское законодательство, они почему-то ехали, а в Курскую область из Москвы снимать военные преступления против мирных жителей они не ехали. Опять неинтересно.
Чем они вообще тогда занимаются в Москве в своих офисах? Если события такого уровня для них не повод оторвать задницы от московского дивана, проехать несколько часов и снять весь этот процесс, зачем им тогда продлевать аккредитацию?
Вообще, мне бы на их месте было очень стыдно. Интересно, как они для себя это все объясняют, называя себя профессионалами, журналистами», – добавил он.
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