«Подлая атака русских»: истерика «Нафтогаза» подтверждает эффективность ночной удара

Игорь Шкапа.  
08.11.2025 13:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1604
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Появляются новые подробности о результатах сегодняшнего ракетно-дронового удара по Украине.

С изрядной задержкой такого рода информации Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксировали 458 ударных дронов и 45 ракет различного типа.

Появляются новые подробности о результатах сегодняшнего ракетно-дронового удара по Украине. С изрядной задержкой такого...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Отмечается. что удалось сбить всего девять ракет и 406 дронов, а всего зафиксированы попадания на 25 локациях.

Как мы уже сообщали, одной из главных целей стали газовые объекты, причем крайне результативные, судя по истерической реакции главы «Нафтогаза» Серегя Корецкого.

«Это уже девятый целенаправленный удар по гражданской газовой инфраструктуре с начала октября. Очередная подлая атака русских, направленная на то, чтобы лишить украинцев газа, тепла и электроэнергии зимой», – истерит Корецкий.

Серьезно пострадали в ходе удара и объекты генерации электроэнергии. Под данным минэнерго Украины, атакованы объекты в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

«Есть обесточивание в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Одесской и Кировоградской областях. В результате ударов в ряде регионов применены аварийные отключения электроэнергии», – сообщили в министерстве.

По словам министра энергетики Светланы Гринчук, особенно сложной остается ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

МО РФ  своей сводке указало, что удар наносился в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Российское оборонное ведомство добавило, что атакованы предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающие их работу.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить