Перемирие усилит военное отставание России от Запада – Евич

Для России невыгодно в текущей ситуации соглашаться на прекращение огня.

Такое мнение в своём видеоблоге заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перемирие в нашу пользу невозможно, по простой причине: со стороны противника огромный многовековой опыт дипломатии, до которой нашей дипломатии ползти и ползти рачком и никогда не доползти. Пока скажу следующее: мы прогрессируем, как следует, только во время сильных боевых действий. Даже Сталин как сильно готовил армию к войне, но когда война началась, у нас был тяжелейший разгром, и только в ходе войны мы справились.

Надо принять как данность, что в мирное время мы подготовиться к войне не можем так хорошо, как это делает Запад. Планомерно, организованно, системно. Мы можем только в ходе войны. Поэтому, если будет перемирие, наше отставание от совокупного Запада в военной мощи за это время только усилится. Вот поэтому перемирие нам крайне нежелательно», – предупредил Евич.