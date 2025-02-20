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Financial Times опубличила информацию, что Великобритания и Франция разрабатывают план размещения на Украине «сил успокоения» (reassurance), в которые будут входить небольшое число сухопутных войск большое количество авиации – чтобы иметь возможность «наказывать Россию в случае нарушения возможного перемирия».

«Область, в которой мы имеем значительное преимущество над Россией — в воздухе и способности отвечать на грубые злоупотребления прекращением огня. Это карательный подход, чтобы иметь возможность наказывать Россию, если такое случится», – цитирует FT анонимного британского чиновника.

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Сухопутные же войска планируется разместить на Украине в сравнительно небольшом количестве. Как говорили в последние дни многие отставные британские генералы, численность британской сухопутной армии недостаточна для того, чтобы поддерживать сколько-нибудь значимый контингент на берегах Днепра.

Предполагается, что украинскую миссию возглавят британо-французские Объединенные совместные экспедиционные силы, это существующая структура со штабами в Лондоне и в окрестностях Парижа. Другие страны ЕС смогут влиться в эти экспедиционные силы по мере их развертывания.

О такой идее, даже с большими подробностями, ночью также написала в сети Х редактор лондонской Times по вопросам обороны Лариса Браун, не имеющая отношения к авторам статьи в FT.

По ее словам, речь идет о размещении 30-тысячного контингента «под европейским командованием» в «ключевых городах, портах и узлах критической национальной инфраструктуры» по всей Украине, но «не на востоке». Границу предлагается мониторить техническими средствами, в том числе самолетами, дронами и спутниками.

Украинское воздушное пространство будет защищено, коммерческое авиасообщение возобновится, и западные силы смогут сбивать средства нападения.

Подтверждает эту информацию еще одно британское СМИ – леволиберальная The Guardian. По ее данным обсуждаемый с французами план предусматривает привлечение менее 30 000 военнослужащих и, скорее всего, будет сосредоточено на противовоздушной и морской обороне. Сухопутные войска будут минимальными и не будут развернуты вблизи линии фронта на востоке Украины.

Среди целей – безопасное открытие воздушного пространства Украины для коммерческих полетов и безопасность морской торговли через Черное море, в частности экспорта продовольствия и зерна.

Financial Times. в свою очередь, отмечает, что даже в таком виде европейскому контингенту потребуется значительная разведывательная и тыловая поддержка США. Однако, даст ли ее Вашингтон и на каких условиях – пока непонятно.

Более того, Financial Times отмечает обеспокоенность стран ЕС тем, что РФ во время переговорного процесса с США может добиться вывода американских войск из Европы.

Речь идёт о возможном выводе примерно 20 тысяч военнослужащих США, переброшенных в 2022 году по решению президента Джо Байдена в такие страны, как Польша, Румыния, Латвия, Литва и Эстония.

Главный кмень преткновения, традиционно – финансовый. Глава Евросовета Антониу Кошта опрашивает страны Евросоюза, чтобы составить список военной помощи, которую ЕС может предоставить Украине в качестве гарантий безопасности, пишет Financial Times.

Financial Times пишет также, что Великобритания тратит 2,3% своего ВВП на оборону, и Стармер пообещал наметить «путь» к увеличению этой цифры до 2,5%, что обойдется в 5–6 млрд фунтов в год. Это эквивалентно примерно 10% трат Соединенного королевства на образование.

Второй путь – это повторить план Евросоюза – ради Украины увеличить долговле бремя и инфляцию. Еврокомиссия планирует позволить испытывающим нехватку средств государствам ЕС брать больше займов для наращивания своих оборонных расходов.

Есть и третий вариант – взять деньги с социальных статей бюджета: снизить траты на питание в тюрьмах или отнять деньги на социалку у мэрий городов, также деньги можно отобрать у полиции.

Еще одно существенное прпятствие для реализации таких планов – высказанная вчера еще раз главой российского МИД Сергеем Лавровым позиция Москвы, согласно которой присутствие войск стран НАТО на территории Украины неприемлемо даже при формальном неучастии в этом самого НАТО.

Похоже, это дошло даже до упрямых поляков. Как сообщает издание Polsat, глава ппозиционной правой партии “Право и справедливость” (PiS) Ярослав Качиньский, ранее выступавший за отправку польских военных на Украину, изменил свое мнение на противоположное, сославшись на смену настроений в польском обществе. Ранее министр обороны Польши Косиняк-Камиш щаявил о том, что ни одна страна, граничащая с РФ, не должна посылать войска на Украину.

Похоже, эта очередная евроманиловщина – и есть то самое обстоятельство, которое заставило Зеленского дерзить Трампу, рискуя побить горшки с Америкой. Если это так, то дела у Киева еще хуже, чем кажется.