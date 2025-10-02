«Нам не хватает украинского чувства срочности!» – премьер Дании торопится на войну с Россией
Страны западного блока должны значительно ускорить поставки Украине и темпы собственного вооружения.
Об этом на саммите в Копенгагене заявила премьер-министр дании Метте Фредериксен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мир с Россией может быть достигнут только силой. Мы должны укрепить Украину, и ослабить Россию новыми санкциями. Мы должны иметь возможность финансировать ВСУ, поставлять больше оружия и боеприпасов, и делать это быстрее.
То, что мы делаем на Украине – это не благотворительность, а прямая защита нашего континента. И в то же время, мы должны перевооружить Европу.
Почти все значительно увеличили свои военные бюджеты за последние годы. Мы на верном пути, но должны двигаться гораздо быстрее. Мы должны перенять у Украины ваше чувство срочности, создав невероятную оборонную промышленность всего за пару лет. Мы должны ускориться», – сказала Фредериксен.
«Но создания просто сильной армии недостаточно. Нам нужно нечто большее, потому что Россия всё чаще использует гибридные методы в Европе. Сегодня это военные беспилотники, завтра – мигранты, которых переправляют через границу.
Они нацелены на разрушение критически важной инфраструктуры и распространяют дезинформацию, чтобы посеять неуверенность и недоверие», – вещала датский премьер.
