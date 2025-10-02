«Нам не хватает украинского чувства срочности!» – премьер Дании торопится на войну с Россией

Страны западного блока должны значительно ускорить поставки Украине и темпы собственного вооружения.

Об этом на саммите в Копенгагене заявила премьер-министр дании Метте Фредериксен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мир с Россией может быть достигнут только силой. Мы должны укрепить Украину, и ослабить Россию новыми санкциями. Мы должны иметь возможность финансировать ВСУ, поставлять больше оружия и боеприпасов, и делать это быстрее.

То, что мы делаем на Украине – это не благотворительность, а прямая защита нашего континента. И в то же время, мы должны перевооружить Европу.

Почти все значительно увеличили свои военные бюджеты за последние годы. Мы на верном пути, но должны двигаться гораздо быстрее. Мы должны перенять у Украины ваше чувство срочности, создав невероятную оборонную промышленность всего за пару лет. Мы должны ускориться», – сказала Фредериксен.