«Мы должны убедить каждого фермера в Техасе продолжать платить Украине» – бандеровская побирушка
Политики и простые люди по всему миру уже не впечатляются кадрами обстрелов Украины, и не хотят платить бандеровцам на продолжение войны.
Это в эфире «Politeka» признал бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне числящийся в ВСУ, но отсиживающийся в безопасных местах, откуда раздает воинственные интервью, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«По поводу ужесточения санкций против России или увеличения помощи ВСУ – ноль. На что мы рассчитываем, апеллируя к Западу на то, что он никак не отреагировал на массированные обстрелы украинской территории?» – спросил ведущий.
«Мы видим, что нет никакой справедливости. Нет никакой реакции мирового сообщества. Мы видим, как куча леваков-активистов борются за свободу Сектора Газа, игнорируя тут настоящую войну в центре Европы. Можно обижаться, плакать, психовать – на реальность это никак не влияет», – сказал Сазонов.
«С этим должны работать дипломаты, чиновники, журналисты. Должна работать наша пропаганда.
Потому что противник занимается пропагандой достаточно эффективно. Мы видим, что на 2026 год противник немного сокращает военные расходы, и увеличивает расходы на пропаганду.
И мы должны этим заниматься, потому что все европейский и американский политики смотрят на интересы своей страны и мнение своих избирателей. Поэтому мы должны донести нашу позицию до каждого фермера в Техасе или рабочего в Мюнхене. Чтобы избиратели требовали помощи Украине и наказания России. Иначе до них донесёт свою позицию Россия», – пояснил логику предатель Донбасса.
