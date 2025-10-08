Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Политики и простые люди по всему миру уже не впечатляются кадрами обстрелов Украины, и не хотят платить бандеровцам на продолжение войны.

Это в эфире «Politeka» признал бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне числящийся в ВСУ, но отсиживающийся в безопасных местах, откуда раздает воинственные интервью, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По поводу ужесточения санкций против России или увеличения помощи ВСУ – ноль. На что мы рассчитываем, апеллируя к Западу на то, что он никак не отреагировал на массированные обстрелы украинской территории?» – спросил ведущий.

«Мы видим, что нет никакой справедливости. Нет никакой реакции мирового сообщества. Мы видим, как куча леваков-активистов борются за свободу Сектора Газа, игнорируя тут настоящую войну в центре Европы. Можно обижаться, плакать, психовать – на реальность это никак не влияет», – сказал Сазонов.