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Российские дроны продолжают фактически в режиме нон-стоп атаковать подконтрольные киевскому режиму тыловые регионы.

Так, на исходе вчерашнего дня был нанесен масштабный удар по крупному промышленному центру, родному городу украинского диктатора Владимир Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Появившиеся в сети видео демонстрируют пожары, которые охватили город. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что прозвучало не менее 15 взрывов.

«Все живы, слава богу. Реально чудо. Разрушения значительные», – признает он.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак тоже информирует, что жертв (среди гражданских, о военных информация всегда скрывается) нет, но признает серьезный ущерб.

«Ночью враг атаковал область беспилотниками. Из-за этого в Кривом Роге произошло несколько возгораний. Огонь пожарные удивительные укротили. В городе разрушены админздание, складские помещения, предприятие и шесть авто», – отмечает Лысак.

Обращает на себя внимание новая и результативная тактика ВС РФ, когда по украинскому городу наносится концентрированный удар большим количеством дроном. В результате ПВО резко снижается результативность ПВО, не успевающей реагировать. Одим из последних примеров такой тактики стал налет на Кировоград, после которого, как сообщал «ПолитНавигатор», город охватили масштабные пожары и началась вторичная детонация.

Крое того, минувшей ночью взрывы звучали в ряде других украинских городов.

Связываемый с Погранслужбой ФСБ тг-канал «Два майора» отмечает, что ВС РФ не наносили удары по энергетике.