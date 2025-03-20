Огненный апокалипсис: украинский областной центр горит и детонирует после российского удара
Сегодня атаке российских дронов подвергся украинский Кировоград (Кропивницкий).
Уже ночью в сети появились апокалиптические кадры пылающего города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, эта атака стала самой массированной за время войны.
«Как издевательство — вражеские дроны попали по улице Мира», — плачется Райкович.
Пока достоверной информации о местах прилетов нет, но, судя по детонации и пожарам, поражены значимые объекты.
«Судя по всему, под удар в Кировограде попала 17-я база авиационно-технического обеспечения (в/ч А-1840). Вполне возможно, что там хранились авиационные крылатые ракеты или некая техника, детонация и горение которой продолжается всю ночь», – пишет тг-канал «Военная хроника».
Поражена и железнодорожная инфраструктура, о чем сообщила «Укрзализныця», объявившая о прекращении движения поездов на этом направлении.
Всего в городе было слышно порядка 30 взрывов. При этом указывается, что ПВО отработала достаточно слабо.
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