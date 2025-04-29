Медведев: Сохраним остатки умирающей Украины, но уничтожим режим

Олег Кравцов.  
29.04.2025 12:36
  (Мск) , Москва
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Денацификация, Дзен, Россия, Украина


Россия должна завершить СВО победой и не позволить впредь возрождения таких режимов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе марафона общества «Знание» заявил бывший премьер и экс-президент России, первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Россия должна завершить СВО победой и не позволить впредь возрождения таких режимов. Об этом,...

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«Надо завершить победой специальную военную операцию на Украине и уничтожить киевский нацистский режим. Именно режим, а не государство. Нужно принять все меры, чтобы возрождение подобных режимов в какой-либо другой стране никогда не произошло. Слишком высока цена. Нацизм нужно искоренять во всей Европе. И как идеологию. И вести эту работу совместными действиями разных государств. А кто не хочет этим заниматься, должен маркироваться как пособник нацизма», – сказал Медведев, слова котрого приводит пресс-служба «Единой России».

Он считает необходимым по завершению СВО создать международный трибунал, который даст правовую оценку действиям как «всех причастных лиц киевского режима», так и «спонсорам, идеологам, заказчикам».

«Совершенно очевидно, что с этой ролью не сможет справиться Международный уголовный суд. Международному сообществу нужно создать новую структуру, альтернативную этому самому Гаагскому суду. А его юрисдикцию надо распространить на преступления геноцида, военные преступления, преступления против человечности, а также на акты терроризма. Ну а если наши возможные партнеры по этому диалогу не захотят вести эту работу, ну что ж, для этой цели подходят и наши национальные суды», – убежден политик.

Будущее Украины он рисует в мрачных красках.

«Участь Украины в значительной мере предрешена. И, конечно, не может быть и речи, о чем всегда говорило руководство нашей страны, президент нашей страны, чтобы остатки этой умирающей, распадающейся державы когда-либо, даже спустя самое долгое время, могли вступить в НАТО или любой иной военный альянс, который будет выступать за безальтернативный мировой порядок. Надо сделать все, чтобы этого не случилось», – резюмировал Медведев.

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