До Запада начинает доходить, что войну на истощение с Россией им не выиграть, но останавливать конфликт ценой превращения Украины в буфер – тоже нельзя.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В какой-то момент, я считаю, что у Трампа есть реальный шанс договориться с Путиным. Хотя, это не будет простая история, и не будет так, что нам всё в этой истории понравится. Тем не менее, это точно не будет логикой – война на истощение. Потому что, насколько я слышу из новой администрации, никто в этой реальности не готов поддерживать войну на истощение, поскольку они не считают, что это не просто путь вперёд, а то, что это, собственно, приведёт куда-то и Штаты, и Западный мир, и Украину. И я в этом с ними согласен. Если считать, что это «здравый смысл», то он действительно здравый», – рассуждал Климкин.

В то же время он указал на то, что и заморозка – не вариант.