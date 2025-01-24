Климкин: Ни заморозки, ни войны на истощение – вот это здоровый украинский подход

Вадим Москаленко.  
24.01.2025 19:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


До Запада начинает доходить, что войну на истощение с Россией им не выиграть, но останавливать конфликт ценой превращения Украины в буфер – тоже нельзя.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

До Запада начинает доходить, что войну на истощение с Россией им не выиграть, но...

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«В какой-то момент, я считаю, что у Трампа есть реальный шанс договориться с Путиным. Хотя, это не будет простая история, и не будет так, что нам всё в этой истории понравится.

Тем не менее, это точно не будет логикой – война на истощение. Потому что, насколько я слышу из новой администрации, никто в этой реальности не готов поддерживать войну на истощение, поскольку они не считают, что это не просто путь вперёд, а то, что это, собственно, приведёт куда-то и Штаты, и Западный мир, и Украину. И я в этом с ними согласен. Если считать, что это «здравый смысл», то он действительно здравый», – рассуждал Климкин.

В то же время он указал на то, что и заморозка – не вариант.

«Логика Путина очень простая: давайте остановимся, после этого Украина посыпется, там будет бардак, а без меня этот бардак уже никак не разрулить. И он хочет сделать из Украины ещё один буфер, который квазиконтролируемый.

Но тогда Европа будет отхаркиваться очень долго. Кое-кто в Европе это понял, далеко не все. Поймёт ли это Трамп? По крайней мере, он внимательно многих европейцев слушал», – вещал экс-министр.

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