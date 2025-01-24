Есть большие надежды, что «революция здравого смысла», о которой говорил новый президент США Дональд Трамп, будет включать в себя и изменение байденовского подхода к вооружению Украины.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил эмигрировавший в США кременчугский бизнесмен Влад Хоренко, вошедший в топ-предпринимателей США украинского происхождения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди считают: Америка завалила Украину оружием. Вот так. Дали больше, чем Украине нужно. Украина вообще ни в чём не нуждается, и это проблемы Украины, что она не может справиться с Россией. Вот это главный месседж, который я слышу от американцев, которые живут в Америке… Мы очень благодарны за то, что дают и хоть так помогают. Но здравый смысл – это тебе дали, используй. Я помню 2023 год, когда готовились к «контрнаступу», я работал у одних военных, и они мне говорили: «Сейчас вам дадут, всё будет классно, вообще не переживайте, война через 3-4 месяца закончится».