Киевский политолог: Единственная гарантия безопасности Украины – это дружба с Россией
Других гарантий, кроме дружбы и добрососедских отношений с Россией, у Украины нкогда не будет.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда сегодня говорят о неких гарантиях безопасности для Украины, давайте скажем честно, что единственная гарантия безопасности для Украины – это добрососедские отношения с Россией. Как только заканчиваются добрососедские отношения, как только Украина перестает жить в добрососедских отношениях с Россией, у нее начинаются серьезнейшие проблемы, потому что Россия – государство, которое претендует на статус гегемона, она точно не потерпит того, чтобы на ее границах создавали определенную угрозу.
Поэтому возникает и тема гарантий. Если Украина дальше хочет находиться в состоянии конфронтации с Россией, тогда ей нужны дополнительные гарантии. Вводить войска, интервенция на Украину фактическая, размещать большое количество ракет, но это будет значить только то, что война в любом случае рано или поздно начнется с новой силой», – отметил он.
«Если же Украина собирается жить и выстраивать дальше отношения с Россией, добрососедские, то соответственно – какие еще гарантии?», – заключил Бондаренко.
