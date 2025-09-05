Европейцы доболтаются до большой войны – Корнилов призвал серьёзно относиться к «угрозам карликов»

Недальновидные европейские лидеры накачивают население своих стран русофобией, что может в будущем привести к войне.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейские политики настраивают своё население на войну, на милитаризм. На объяснение необходимостью «защищаться от русской угрозы» против возросших социальных затрат, затягивания поясов, сокращения выплат и пособий.

И можно было бы не обращать внимания, как я слышу от своих коллег: Та это карлики, сравните военный потенциал, они не смогут обеспечить даже военный контингент на Украине, не надо обращать на них особого внимания», – отметил Корнилов.