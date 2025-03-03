Это преступление командования. Россия делает что хочет – нацист Мосийчук о резонансных потерях ВСУ
Российская армия нанесла серию результативных ударов по полигонам подготовки ВСУ, где в это время находилось немало украинских солдат. Помимо удара в Днепропетровской области, за пару дней до этого был нанесен удар в Запорожской, который также привел к потере личного состава.
Об этом в своем видеоблоге рассказал экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик признанного в РФ террористическим нацистского полка «Азов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Запорожском районе на одном из старых аэродромов, где тренировали операторов беспилотников украинских залетел разведчик – так же, как и в Днепре, российский беспилотник-разведчик висел. Снова было построение. Прилет ракеты и результат – погибших 18, тяжело раненых 67.
Запорожский район, аэродром, русский беспилотник, построение, нацгвардейцы – это часть Национальной гвардии была, прилет ракеты, как я уже говорил, 18 погибших, 67 раненых, россияне пишут, что гораздо больше.
Это преступление. Преступление со стороны командиров, со стороны командования Воздушных сил в этом направлении. Беспилотники, вражеские разведчики, никто даже не пытался сбивать. Они снимали, в прямом эфире вы видели, показывали, как убивают наших воинов», – негодовал Мосийчук.
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