Это преступление командования. Россия делает что хочет – нацист Мосийчук о резонансных потерях ВСУ

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Российская армия нанесла серию результативных ударов по полигонам подготовки ВСУ, где в это время находилось немало украинских солдат. Помимо удара в Днепропетровской области, за пару дней до этого был нанесен удар в Запорожской, который также привел к потере личного состава.

Об этом в своем видеоблоге рассказал экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик признанного в РФ террористическим нацистского полка «Азов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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