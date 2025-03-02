До 50 погибших: На Украине скандал из-за удара по полигону ВСУ

Михаил Рябов.  
02.03.2025 17:30
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Украина


Госбюро расследований Украины должно срочно возбудить дело по факту российского ракетного удара по полигону ВСУ в Днепропетровской области во время построения личного состава, в результате чего, по разным оценкам, погибло до 50 украинских военнослужащих, а еще до 100 ВСУшников получили ранения.

Об этом в своем видеоблоге рассказал экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик нацистского полка «Азов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госбюро расследований Украины должно срочно возбудить дело по факту российского ракетного удара по полигону...

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«Вчера россияне ударили по полигону ВСУ в Днепропетровской области ракетами во время построения. Погибло много украинских воинов, ранены не меньше. Трагедия.

Россияне использовали ракету «Искандер М» с кассетной боевой частью. Прилет снимал российский военный разведывательный дрон. Минобороны РФ отчитывается, что на полигоне было 150 военных, включая иностранных инструкторов», – сказал Мосийчук.

Нацист уточнил, что под удар попала 25 отдельная десантная бригада ДШВ ВСУ.

Мосийчук возмущен, что украинские власти замалчивают трагедию – в официальных сводках ВСУ значится лишь то, что «во время удара повреждено 5 военных палаток».

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