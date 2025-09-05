Даже не надейтесь на Трампа: он собрался договариваться с Путиным – Климкин
Европейцы ошибаются, если думают, что смогут заставить президента США Дональда Трампа надавить на российского лидера Владимира Путина. Трамп не настроен на то, чтобы к чему-то его принуждать, а, напротив, хотел бы договориться.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нам нужно, чтобы Трамп держал европейцев в тонусе. Это означает, что они должны быть разумно мобилизованными и не расслабляться, не полагаться на Трампа, который сделает «грязную работу» и якобы заставит Путина.
Я пытаюсь всем объяснить на пальцах, что логика и ментальность Трампа – это не о том, чтобы куда-то принудить Путина, а с ним договориться», – вещал он.
«И европейцы, которые играют в принуждение Путина через Трампа, они фундаментально ошибаются – и в своей стратегии, и в своей тактике. Для того, чтобы делать с Трампом совместные вещи, им нужно поднимать свои ставки. А руками Трампа эту часть работы им выполнить не удастся», – заключил Климкин.
