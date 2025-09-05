Даже не надейтесь на Трампа: он собрался договариваться с Путиным – Климкин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейцы ошибаются, если думают, что смогут заставить президента США Дональда Трампа надавить на российского лидера Владимира Путина. Трамп не настроен на то, чтобы к чему-то его принуждать, а, напротив, хотел бы договориться.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нам нужно, чтобы Трамп держал европейцев в тонусе. Это означает, что они должны быть разумно мобилизованными и не расслабляться, не полагаться на Трампа, который сделает «грязную работу» и якобы заставит Путина. Я пытаюсь всем объяснить на пальцах, что логика и ментальность Трампа – это не о том, чтобы куда-то принудить Путина, а с ним договориться», – вещал он.