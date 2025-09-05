Даже не надейтесь на Трампа: он собрался договариваться с Путиным – Климкин

Анатолий Лапин.  
05.09.2025 19:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 381
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Европейцы ошибаются, если думают, что смогут заставить президента США Дональда Трампа надавить на российского лидера Владимира Путина. Трамп не настроен на то, чтобы к чему-то его принуждать, а, напротив, хотел бы договориться.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужно, чтобы Трамп держал европейцев в тонусе. Это означает, что они должны быть разумно мобилизованными и не расслабляться, не полагаться на Трампа, который сделает «грязную работу» и якобы заставит Путина.

Я пытаюсь всем объяснить на пальцах, что логика и ментальность Трампа – это не о том, чтобы куда-то принудить Путина, а с ним договориться», – вещал он.

«И европейцы, которые играют в принуждение Путина через Трампа, они фундаментально ошибаются – и в своей стратегии, и в своей тактике. Для того, чтобы делать с Трампом совместные вещи, им нужно поднимать свои ставки. А руками Трампа эту часть работы им выполнить не удастся», – заключил Климкин.

