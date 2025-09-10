Цель Запада – обрушить экономику России, пока не рухнула оборона ВСУ

Западу поставил целью срочно обрушить экономику России – прежде, чем рухнет оборона ВСУ.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Европе какая основная сейчас идея? Она предельно проста с точки зрения России и Украины. «Российская экономика должна рухнуть быстрее, чем украинский фронт».

Что такое крушение фронта – я понимаю, даже не будучи военным экспертом. А что такое крушение экономики?

Европейцы по-прежнему рассчитывают создать российской экономике такие трудности, которые заставят политическое руководство России посчитать военную кампанию на Украине слишком дорогой с точки зрения экономических издержек. Министр финансов США тоже сказал: «надо быстрее разрушить экономику, пока Украина хоть как-то держит линию обороны», – напомнил Симонов.