Цель Запада – обрушить экономику России, пока не рухнула оборона ВСУ

Елена Острякова.  
10.09.2025 10:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 606
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, Санкции, США, Украина


Западу поставил целью срочно обрушить экономику России – прежде, чем рухнет оборона ВСУ.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва»,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу поставил целью срочно обрушить экономику России – прежде, чем рухнет оборона ВСУ. Об...

«В Европе какая основная сейчас идея? Она предельно проста с точки зрения России и Украины. «Российская экономика должна рухнуть быстрее, чем украинский фронт».

Что такое крушение фронта – я понимаю, даже не будучи военным экспертом. А что такое крушение экономики?

Европейцы по-прежнему рассчитывают создать российской экономике такие трудности, которые заставят политическое руководство России посчитать военную кампанию на Украине слишком дорогой с точки зрения экономических издержек. Министр финансов США тоже сказал: «надо быстрее разрушить экономику, пока Украина хоть как-то держит линию обороны», – напомнил Симонов.

Сам он считает, что реальные проблемы России могут гипотетически создать только вторичные санкции при условии пассивной позиции Китая и Индии.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить