«Бодяжат газ, твари!» – украинский политолог жалуется, что не может закипятить чайник

Украинский политолог Юрий Романенко (объявлен в розыск в РФ за призывы убивать российских журналистов на Донбассе) пожаловался, что так и не смог вскипятить воду в чайнике из-за низкого качества газа, подаваемого потребителям на Украине.

Из-за этого, по его словам, он опоздал на онлайн-трансляцию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хотел чаю попить. Пошёл, значит, на кухню, поставил чайник и ждал вот это вот всё время. Чтобы вы понимали, чайник до сих пор не нагрелся, потому что газ, который поставляют у нас, он такого плохого качества. И год от года они бодяжат его, всё больше бодяжат, разводят наше несчастное население на объёмы потребляемые и, соответственно, зарабатывают на этом бабки наши, твари», – выругался Романенко.

Через некоторое время он прервал онлайн трансляцию, сообщив, что ему принесли чай с кухни.

«О, тёща идёт. Любовь Павловна, давайте! Вот. Нагрели чаёк. Спасибо. Не прошло и 15 минут. Ой, вкуснятина», – поделился радостью самостийник.

Накануне член комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк заявил, что дефицит газа остаётся главной проблемой Украины накануне нового отопительного сезона – уже ясно, что для всех потребителей топлива не хватит.