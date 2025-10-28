Американская военщина требует от Киева сосредоточиться на захвате Крыма

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Приоритетом для ВСУ должны стать не удары по российским НПЗ, а война на земле. Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Левый берег», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил американский генерал, экс-командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк.

Он считает, что даже если Украина уничтожит 20% российских НПЗ, это не приведет к тому, что РФ сдастся.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нет, они будут ремонтировать эти фабрики. Сколько это продлится, зависит от характера повреждений. Если просто взорвать резервуары для хранения – возможно, два месяца. Если уничтожить критический компонент, может потребоваться четыре месяца, пока Китай не поставит замену, и тогда завод снова заработает. Так что если Украина имеет возможность ежемесячно выводить из строя 10% НПЗ, а Россия способна ремонтировать 10% каждые два месяца — это не совсем то, чем оно кажется. Чтобы полностью вывести из строя 100% нефтеперерабатывающей инфраструктуры, нужен очень долгий и трудный процесс», – считает Кларк.

Он сокрушается, что Россия начнет разрабатывать средства усиления защиты: накапливать запчасти для ремонта, совершенствовать систему ПВО и так далее.

«Следовательно, удары в глубокий тыл важны. Но самое главное – остановить и выбить российские сухопутные войска с территории Украины и вернуть Крым», – называет главную задачу генерал. Следует обратить внимание, что экс-командующий войсками НАТО в Европе, требующий воевать до победы над Россией, реальной ситуацией на украинских фронтах явно не владеет. Например, он говорит, что впечатлен тем, как ВСУ, «несмотря на численное преимущество врага, сохранили тактическую инициативу в районе Покровска и других местах».

По всей видимости, источником его победного пафоса стали оторванные от реалий заявлений украинского военно-политического руководства. Тогда как ВСУшники на местах фактически уже смирились с предстоящей потерей Покровской (Красноармейской) агломерации.

Кроме того, генерал сообщил, что консультирует главкома ВСУ Александра Сырского.