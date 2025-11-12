Зюганов хочет приравнять «ноябрьские» по длительности к «майским»

Елена Острякова.  
12.11.2025 11:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 48
 
Дзен, Политика, Россия


В 2026 году, который объявлен в России годом народного единства, нужно отмечать праздники не только 4, но и 7 ноября.

Об этом с трибуны Госдумы заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не случайно две даты – 4 и 7 ноября – разделяют всего два дня. Их нельзя разделять ни в политической, ни в общественной жизни. И та и другая знаменуют восстановление нашей государственности, которая является главным завоеванием всей русской культуры и русской цивилизации, которая объединила вокруг себя 190 народов и народностей», – сказал Зюганов.

30 октября группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о переучреждении государственного праздника 7 ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту инициативу утверждением, что «день Великой Октябрьской социалистической революции утратил релевантность с исторической точки зрения».

