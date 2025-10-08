Зимние облака воюют на стороне российских «Гераней», – депутат Рады

Украине зимой будет еще сложнее сбивать российские дроны-камикадзе из-за плотных облаков, за которыми не видно «Герань».

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы сейчас готовим эти все перехватчики, но скоро будет зима, кромка облаков опустится, и тогда будет очень большая проблема перехватывать русские дроны. Если они будут идти за облаками, их практически невозможно будет найти. И это будет проблема, которую сейчас также пытаются решать.

Там есть уже некоторые наработки, но это будет проблема, потому что основное, чем их находят, это визуальное наблюдение. Там радар, потом дрон должен подлететь и визуально должен увидеть этот дрон, и потом его уничтожить. Если он будет лететь в облаках, то, конечно, его в облаках никто не увидит», – заявил Костенко.