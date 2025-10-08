Зимние облака воюют на стороне российских «Гераней», – депутат Рады

08.10.2025 11:58
Украине зимой будет еще сложнее сбивать российские дроны-камикадзе из-за плотных облаков, за которыми не видно «Герань».

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы сейчас готовим эти все перехватчики, но скоро будет зима, кромка облаков опустится, и тогда будет очень большая проблема перехватывать русские дроны. Если они будут идти за облаками, их практически невозможно будет найти. И это будет проблема, которую сейчас также пытаются решать.

Там есть уже некоторые наработки, но это будет проблема, потому что основное, чем их находят, это визуальное наблюдение. Там радар, потом дрон должен подлететь и визуально должен увидеть этот дрон, и потом его уничтожить. Если он будет лететь в облаках, то, конечно, его в облаках никто не увидит», – заявил Костенко.

А ракет ПВО, жалуется украинский депутат-сбушник, на нейтрализацию тысячи дронов, которые скоро сможет запускать Россия, банально не хватит:

«Другое дело-это ракета, которая по радару наводится и уничтожает, но она дорогая. У нас есть эти ракеты, но мы понимаем, что если Россия будет запускать по тысяче (дронов), то дорогостоящих ракет на все не хватит».

