Живов: Если СВО будет идти как раньше – число ударов по России будет расти

Анатолий Лапин.  
03.10.2025 11:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 436
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Спецоперация


Если СВО на Украине будет идти в прежнем формате – без решительного военного разгрома ВСУ, населению России нужно быть готовым, что и без американского дальнобойного оружия возрастет число ударов украинских ракет и дронов, которых становится все больше.

Об этом в интервью «Форпосту» заявил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они все находятся в комплексе цифровом вооружений, которые НАТО только самостоятельно может применять. Тем более «Томагавки», которые вообще никому никогда не поставлялись, – это чисто американское оружие.

Но нам надо понимать, что такой риск возможен, кроме того, без «Томагавков» у Украины уже появился ряд ракет, беспилотников, которые могут доставать достаточно далеко.

И в целом, если мы прямо сейчас не готовы купировать этот военный конфликт решительными военными действиями, то нам тогда надо готовиться к тому, что на территорию России полетят ракеты, и реактивные беспилотники разных типов, их дальность и мощь постоянно будет расти. К этому надо быть готовым», – заявил Живов.

