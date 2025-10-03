Живов: Если СВО будет идти как раньше – число ударов по России будет расти

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если СВО на Украине будет идти в прежнем формате – без решительного военного разгрома ВСУ, населению России нужно быть готовым, что и без американского дальнобойного оружия возрастет число ударов украинских ракет и дронов, которых становится все больше.

Об этом в интервью «Форпосту» заявил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

