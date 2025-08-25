Женщина принесла икону с взрывчаткой в крымский офис ФСБ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

54-летняя жительница Волгоградской области была задержана на проходной крымского управления ФСБ, куда она принесла взрывное устройство, замаскированное в икону.

«В ходе осмотра в иконе обнаружено и обезврежено СВУ фугасного типа, мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте, состоящее из электродетонатора, заряда пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства, а также исполнительного механизма, срабатывающего при поступлении на него кодового сигнала. По замыслу спецслужб Украины подрыв посылки привел бы не только к гибели сотрудников, но и самой исполнительницы теракта», – сообщают в ФСБ.

Установлено, что женщина была вовлечена в террористическую деятельность обманом – звонившие ей через Telegram украинские спецслужбы обещали вернуть похищенные мошенниками деньги, представляясь российскими правоохранителями.

Киевским районным судом г. Симферополя фигурантке избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца.