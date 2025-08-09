Ждуны на оптоволокне не дают жизни в Покровске – командир ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия продолжает охват Покровска (Красноармейска) с разных направлений и заходит даже в тыл обороняющей город группировке ВСУ.

Об этом в эфире 24 канала заявил начальник разведки 4-й ракетно-артиллерийской бригады Нацгвардии Украины «Рубеж» Даниил Борисенко.

По его словам, это направление самое сложное по всей линии фронта.

«Противник старается обойти Покровск со всех сторон, чтобы перерезать дороги логистика до города, и таким образом его локализовать», – сказал Борисенко.

Он говорит, что ВС РФ применяют все имеющиеся в их распоряжении средства.

«Очень активно работает артиллерия, очень много барражирующих боеприпасов типа «Ланцет» или «Молния». Очень много fpv-дронов, в основном это оптоволокно. И буквально на каждом перекрестке ближе к линии боевого столкновения за ночь появляются так называемые ждуны на оптоволокне, которые стремятся нарушить нашу логистику», – жалуется ВСУшник.

Он согласился со словами главкома ВСУ Александра Сырского, что со стороны русских происходит «тотальное просачивание» между украинскими боевыми порядками, чтобы «углубляться нам в тыл».