Украина уже фактически смирилась с потерей Покровска – и бросила местных жителей на произвол судьбы.

Об этом в эфире своего канала заявил украинский журналист Александр Шелест, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важный момент. Мне как ножом по сердцу, когда показывают Покровск, мужичков уже в возрасте, которые там находятся. То, как они там общаются со спецслужбами, живут – это ужас, конечно.

В конце концов, они позвонили диспетчеру, узнать, что там чего. Им ответили: «Ждите, русские придут, включат вам газ». Вот такой цинизм. Хотя, это фронтовой цинизм, его можно понять», – сказал Шелест.