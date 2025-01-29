«Ждите своих русских» – Украина отказалась помогать жителям Покровска
Украина уже фактически смирилась с потерей Покровска – и бросила местных жителей на произвол судьбы.
Об этом в эфире своего канала заявил украинский журналист Александр Шелест, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очень важный момент. Мне как ножом по сердцу, когда показывают Покровск, мужичков уже в возрасте, которые там находятся. То, как они там общаются со спецслужбами, живут – это ужас, конечно.
В конце концов, они позвонили диспетчеру, узнать, что там чего. Им ответили: «Ждите, русские придут, включат вам газ». Вот такой цинизм. Хотя, это фронтовой цинизм, его можно понять», – сказал Шелест.
Он возмутился, что это ещё сильнее оттолкнёт местных жителей от Украины.
«Движущаяся линия фронта означает, что люди будут или подвергаться риску, но сидеть в своих домах, или будут уезжать дальше на Запад. А там некуда ехать. Квартиры все сдали, уже понятно, что ты там не нужен. И это же будет движение туда, в ту сторону», – возмутился Шелест.
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