«Ждите своих русских» – Украина отказалась помогать жителям Покровска

Вадим Москаленко.  
29.01.2025 21:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 507
 
Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украина уже фактически смирилась с потерей Покровска – и бросила местных жителей на произвол судьбы.

Об этом в эфире своего канала заявил украинский журналист Александр Шелест, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже фактически смирилась с потерей Покровска – и бросила местных жителей на произвол...

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«Очень важный момент. Мне как ножом по сердцу, когда показывают Покровск, мужичков уже в возрасте, которые там находятся. То, как они там общаются со спецслужбами, живут – это ужас, конечно.

В конце концов, они позвонили диспетчеру, узнать, что там чего. Им ответили: «Ждите, русские придут, включат вам газ». Вот такой цинизм. Хотя, это фронтовой цинизм, его можно понять», – сказал Шелест.

Он возмутился, что это ещё сильнее оттолкнёт местных жителей от Украины.

«Движущаяся линия фронта означает, что люди будут или подвергаться риску, но сидеть в своих домах, или будут уезжать дальше на Запад. А там некуда ехать. Квартиры все сдали, уже понятно, что ты там не нужен. И это же будет движение туда, в ту сторону», – возмутился Шелест.

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