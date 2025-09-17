Жалобы нациста в эфире: На Украине вымерло понятие «доброволец»

Игорь Шкапа.  
17.09.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 379
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине придумывают все новые и новые стимулы для привлечения людей в армию, но это не помогает.

Об этом в эфире ТСН заявил командир 20-й бригады «Любарт» в составе корпуса «Азов» (запрещен в РФ) подполковник Вадим Крикун «Янки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В начале полномасштабной войны мы позиционировали себя как добровольческое подразделение, потому что действительно там 100% личного состава пришли на добровольческих началах, добровольно мобилизовались, встали в строй и выполняли свои задачи. На сегодняшний день, к сожалению, этот термин я считаю вымершим», – сказал «азовец».

По его словам, сейчас Центры рекрутинга все называют «хантингом» (охота за головами).

«Сейчас рекрутер, такое впечатление, что должен сделать подъем переворотом, чтобы привлечь к себе специалиста какого-нибудь», – жалуется нацист.

Ведущая поинтересовалась, что можно предложить, сегодня, чтобы человек пошел в армию.

«Я уже не знаю, куда дальше разбаловывать наших потенциальных кандидатов. Уже им и годовые контракты предлагают, и миллионы, и выезды за границу, и любое обучение. Это, кстати, смущает тех людей, которые с первых дней воюют. Они задаются вопросом:  «А где мои такие условия?», – жалуется Крикун.

