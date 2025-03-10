Жалобы Климкина: Воинственная риторика европейских лидеров не заходит в массы

Европейцы не воспринимают призывы своего руководства к войне.

Об этом в эфире видеоблога «Лига» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы ни относиться к Макрону, поскольку он любит что-то сказать, а потом там проблема с реализацией сказанного, но это достойные месседжи, согласитесь. То есть, что Россия превратилась в угрозу всей Европе, что мы будем защищать Украину, что мы будем в это вкладываться, что мы будем строить Европу. Он наконец сказал, это тема, которая была табуирована, европейский зонтик ядерный, о чем я всегда говорю. И немцы сейчас начали двигаться в этом направлении. Для них это был вопрос на грани, что нам делать, поскольку это даже не табу, это даже больше…

Вот Мерц, мне чем нравится? Он сказал, что мы не будем устанавливать какой-нибудь потолок. Вот сколько нужно, столько нужно. И будем говорить об этом с нашими партнерами. Они договорились с потенциальными партнерами по коалиции, что они будут работать стратегически в этом вопросе…

Я успел поговорить и с французами, и особенно с немцами, много друзей, и они говорят, ну все-таки сложно все уходит. На людей это не заходит. Но это заходит на часть политиков, заходит на военных, и немецкие политики готовы разговаривать с людьми, готовы разговаривать не с голосующими там избирателями, а вот именно с людьми, что их безопасность чего-то стоит», – заявил Климкин.