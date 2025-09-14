«Жаль, что не в Белоруссию»: ВСУшник признал, что российские дроны в Польшу перенаправила Украина

Игорь Шкапа.  
14.09.2025 23:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2393
 
Дзен, Польша, Происшествия, Сюжет дня, Украина


Инцидент с российскими дронами в Польше не является атакой на страну НАТО.

Об этом в интервью «Новости live» заявил бывший боевик Автомайдана, а ныне ВСУшник Юрий Касьянов, специализирующийся на дронах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инцидент с российскими дронами в Польше не является атакой на страну НАТО. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То, что залетели дроны в Польшу, я не вижу здесь никакой конспирологии – как человек, который причастен к производству и разработке дронов. Это была или ошибка операторов, планировавших маршруты этих дронов с территории РФ, или так сработал РЭБ и увел их в сторону. И, к сожалению, они полетели в Польшу, а не в Беларусь, как бывало раньше», – сказал Касьнов.

Ведущая, учитывая нарративы украинской пропаганды в духе «Россия осознанно атаковала НАТО», явно ожидала не такого ответа, и начала говорить, что эти дроны пролетели слишком большое расстояние.

Ее собеседник заметил, что это не проблема – у БПЛА просто уменьшается вес боевой части, что, по его словам, делает и Украина для увеличения дальности полета.

«Я думаю, что эти дроны должны были попасть по каким-то нашим объектам, возможно, во Львове. Но видите, как вышло. Так что у меня нет никакой конспирологии. Я не думаю, что это была запланированная атака по государству НАТО или просто демонстрация силы, как говорят. Просто это техническая ошибка, на мой взгляд, или это следствие работы нашего РЭБа», – повторил Касьянов.

Метки: , , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить