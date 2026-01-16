Жаба и гадюки: Видного навальниста могут экстрадировать из Литвы на Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело за оправдание «агрессии РФ» на иноагента, включенного в реестр экстремистов и террористов РФ, Леонида Волкова.

Депутат Верховной рады, «служанка народа» Ольга Васелевская-Смаглюк, обратившаяся в генпрокуратуру, пояснила изданию «Главком», что Волков публично назвал украинских военнослужащих «нацистами» и «ворьем».

Как сообщал «ПолитНавигатор», нацистом Волков назвал главаря банды русских наемников в составе ВСУ – запрещенной в России РДК – экстремиста Дениса Капустина. А ворьем – украинских чиновников. В частности, бывшего главу ГУР и нынешнего руководителя офиса псевдопрезидента Кирилла Буданова.

Кроме того, в Литве у Волкова собираются отобрать вид на жительство.

Признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что литовские угрозы могут и не осуществиться, но украинское уголовное дело назвал «более серьезным и опасным для российской оппозиции».

«Досудебное расследование в Украине это очень опасно для российской оппозиции в целом, которая в эмиграции. Токсичная история очень. Последствия хуже, чем это письмо. Ну, сказал, ну плохо. Но когда обсуждается вопрос репрессий и лишения неких прав, это очень плохо», – сказал Венедиктов в эфире либерального ютуб-канала «Живой гвоздь».

При этом украинские власти он не осуждает, а оправдывает.

«Украинцев я понимаю, в отличие от литовцев. У них есть закон типа нашего о дискредитации военных. Его преследуют и по этому закону тоже. Это бред по поводу оправдания агрессии. Нет его у Волкова. А вот дискредитация военнослужащих… И Буданов, и Капустин официально военнослужащие украинской армии. И это опасная история для них. Это верно. Будет очень смешно, если Украина потребует от Литвы депортации Волкова», – сказал Венедиктов.

Деятели российской либеральной эмиграции, включая соратников Волкова по экстремистской организации ФБК, уже поспешили от него откреститься и осудить высказывания «в адрес служащих ВСУ».

Осмелилась поддержать навальниста только фрондирующая иноагентка Юлия Латынина, считающая, что всю российскую оппозицию уже «загнали под шконку».

«Мне многие люди неофициально говорят такое же или даже похлеще и про РДК, и про украинское руководство. Причем, вы никогда не догадаетесь, кто. Но когда они попадают в эфир, то надевают правильную маску и всячески ратуют за Украину», – сказала Латынина в своем видеоблоге.

Сам Волков тоже храбрится и держится самоуверенно и нагло.