Зеленскому разрешили парализовать Москву ударами, – укро-политолог

Анатолий Лапин.  
24.09.2025 15:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 692
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Москва, Россия, Украина


Диктатор Зеленский получил одобрение Запада на активизацию ударов по Москве с целью парализовать жизнь в российской столице.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Леонида Кучмы экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленскому фактически дали карт-бланш его хозяева, патроны, королевские дома… «Ты действуй так, какие у тебя есть возможности, используй все». И мы видим, что возможностей достаточно технических, и удары, которые идут сейчас – 40 дронов на Москву, я уже 500 раз говорит, что чего же вы Москву не бьете каждый день, чтобы там вообще самолеты не летали. Фактически этот план начинает реализовываться…

Москва может быть парализована в течение нескольких ударов дронами. Если будут идти удары дронами, одна волна будет 20-30 дронов регулярными атаками. Даже если каждые пять часов будет идти атака по 30 дронов, то Москва лопнет. Если хотя бы какая-то их часть долетит и упадет даже на дороги, на бензозаправочные станции Москвы, то там будет полный паралич – я уже про аэропорты не говорю», – заявил Соскин.

Метки: , , ,

