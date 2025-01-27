Зеленскому придется вводить санкции против Трампа или выпускать политзаключенных

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Многие украинцы сидят в СИЗО и находятся под следствием за слова, которые недавно произнес президент США Дональд Трамп, назвавший СВО «прокси-войной России и Запада».

Об этом украинский политолог Кость Бондаренко заявил в интервью блогеру Виталию Дикому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если так, давайте подождем, посмотрим. Если против Трампа не будут выдвинуты обвинения и введены санкции со стороны Украины за «оправдание агрессии», то необходимо выпускать людей, которых задержали и арестовали и которые находятся сегодня под следствием и под арестом. Не может же у нас быть выборочного правосудия, правда?», – убежден эксперт.

Сам он считает, что Трамп сказал «абсолютную правду».