Зеленскому придется вводить санкции против Трампа или выпускать политзаключенных
Многие украинцы сидят в СИЗО и находятся под следствием за слова, которые недавно произнес президент США Дональд Трамп, назвавший СВО «прокси-войной России и Запада».
Об этом украинский политолог Кость Бондаренко заявил в интервью блогеру Виталию Дикому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если так, давайте подождем, посмотрим. Если против Трампа не будут выдвинуты обвинения и введены санкции со стороны Украины за «оправдание агрессии», то необходимо выпускать людей, которых задержали и арестовали и которые находятся сегодня под следствием и под арестом. Не может же у нас быть выборочного правосудия, правда?», – убежден эксперт.
Сам он считает, что Трамп сказал «абсолютную правду».
«Я общался со многими западными политиками, аналитиками, дипломатами на протяжении этих лет. Практически 90% тех, с кем я встречался (это очень широкая география) в один голос говорят: мы понимаем, что Путин агрессор, но Зеленский допустил эту войну. Так что Трамп озвучил то, что и без того говорили многие на Западе», – сказал Бондаренко.
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