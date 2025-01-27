Зеленскому придется вводить санкции против Трампа или выпускать политзаключенных

Елена Острякова.  
27.01.2025 12:59
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политические репрессии, США, Украина


Многие украинцы сидят в СИЗО и находятся под следствием за слова, которые недавно произнес президент США Дональд Трамп, назвавший СВО «прокси-войной России и Запада».

Об этом украинский политолог Кость Бондаренко заявил в интервью блогеру Виталию Дикому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие украинцы сидят в СИЗО и находятся под следствием за слова, которые недавно произнес...

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«Если так, давайте подождем, посмотрим. Если против Трампа не будут выдвинуты обвинения и введены санкции со стороны Украины за «оправдание агрессии», то необходимо выпускать людей, которых задержали и арестовали и которые находятся сегодня под следствием и под арестом. Не может же у нас быть выборочного правосудия, правда?», – убежден эксперт.

Сам он считает, что Трамп сказал «абсолютную правду».

«Я общался со многими западными политиками, аналитиками, дипломатами на протяжении этих лет. Практически 90% тех, с кем я встречался (это очень широкая география) в один голос говорят: мы понимаем, что Путин агрессор, но Зеленский допустил эту войну. Так что Трамп озвучил то, что и без того говорили многие на Западе», – сказал Бондаренко.

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