Владимир Путин и Дональд Трамп сыграли «в четыре руки», обманув украинского диктатора Владимира Зеленского как школьника. Сегодня на встрече в Вашингтоне Зеленскому будут принуждать к миру с Россией.

Об этом своего видеоблога заявил депутат ВР прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

