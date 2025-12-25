Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не в состоянии победить России и медленно, но неуклонно движется к своему поражению.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога Pro.UA заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, ранее признавший, что отдал приказ кастрировать российских пленных

Он говорит, что проанализировал структуру поступающей Киеву западной помощи, отметив, что в среднем от ЕС и США приходило 20 миллиардов в месяц.

«Америка вышла из игры с приходом Трампа. Мы знаем, что байденовский транш закончился. Соответственно, Европа обещала нам недавно с большими потугами, ночными заседаниями 90 миллиардов. Давайте на два года просто поделим, даже на 12 месяцев. Это получается по 8 миллиардов месяц. И 20 миллиардов нам нужно, чтобы хотя бы воевать, как сейчас. Поэтому мы не выиграем, мы постепенно проигрываем», – признал офицер ВСУ.

По его словам, ситуацию с финансами усугубляет дефицит личного состава и нехватка боеприпасов.