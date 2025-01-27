Зеленского провоцируют на новый фейк по типу Бучи

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В Европе формируется коалиция против нового президента США Дональда Трампа, которая пытается влиять на утратившего легитимность президента Украины.

Об этом украинский политолог Кость Бондаренко заявил в интервью блогеру Виталию Дикому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европе сегодня создается антитрамповская коалиция, которая пытается влиять на Зеленского и донести до него идею: давайте дальше воевать и не обращайте внимания на Трампа. Через два года поменяется ситуация в конгрессе, потом Трамп, возможно, уйдет, придут демократы. Так что нужно ночь простоять да день продержаться», – отметил эксперт

Он считает это «очень опасной» стратегией.