Зеленского провоцируют на новый фейк по типу Бучи

Елена Острякова.  
27.01.2025 13:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 636
 
Война, Дзен, Россия, США, Украина


В Европе формируется коалиция против нового президента США Дональда Трампа, которая пытается влиять на утратившего легитимность президента Украины.

Об этом украинский политолог Кость Бондаренко заявил в интервью блогеру Виталию Дикому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Европе формируется коалиция против нового президента США Дональда Трампа, которая пытается влиять на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«В Европе сегодня создается антитрамповская коалиция, которая пытается влиять на Зеленского и донести до него идею: давайте дальше воевать и не обращайте внимания на Трампа. Через два года поменяется ситуация в конгрессе, потом Трамп, возможно, уйдет, придут демократы. Так что нужно ночь простоять да день продержаться», – отметил эксперт

Он считает это «очень опасной» стратегией.

«Антитрамповская коалиция может провоцировать в Украине на линии боестолкновений целый ряд действий. Я не удивлюсь, если вдруг в эфире нам покажут новую Бучу, новый Ирпень, покажут новые зверства и прочее, потому что кому-то будет нужна очень серьезная картинка для обывателя, которая должна подтвердить, что мы должны дальше воевать. Никакого перемирия, никакого прощения, никаких контактов, нужна война-война-война, потому что мы должны мстить-мстить-мстить», – сказал Бондаренко.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить