Отмашку на дело против Тимура Миндича, близкого к украинскому диктатору Владимиру Зеленскоому, дала американская администрация.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Натальи Ревской заявил экс-участник картельной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова», депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Скандал он охарактеризовал как «похороны зеленых гнид, по которым играет траурный марш».

«Гоняясь за Миндичем, коррупцией и так далее, надо не забывать о фронте. Мы имеем полнейший провал. Очевидно, что мы имеем этим делом сигнал принуждения Украины к мирным переговорам. Без санкций Вашингтона эти все события с плёнками Миндича, их легализацией – были бы невозможны. То есть была четкая отмашка», – считает Мосийчук.

По его словам, с Зеленским больше разговаривать не хотят.

«Поэтому принуждают Украину к тому, чтобы Зеленский конституционным способом был отправлен на покой – и сформировано правительство, которое будет вести переговоры. И, очевидно, нас ждёт финский сценарий. По крайней мере, он даст возможность сохранить страну и людей», – надеется нацист.

