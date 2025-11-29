Зеленского оставят, но разгром Зе-команды продолжится – Царёв
Украинские олигархи формируют команду для контроля над офисом президента и правительством и перевода коррупционных потоков на себя, с возможным сохранением Зеленского на посту
Об этом эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Под ударом будут – следующий Умеров, а потом Зеленский. По крайней мере, такие утечки из Киева. Украинские олигархи объединились вокруг Арахамии. Арахамия, Буданов. Буданов был на встрече с российскими разведчиками в Абу-Даби, это была непростая встреча, и туда же приезжал Дриколл. Это линия, в которой есть украинские олигархи, их задача довольно простая.
Они пытаются под шумок, пока идёт вся эта война, хоть на время поставить своего человека в офис президента, поставить своего человека на правительство и, сохраняя Зеленского президентом, коррупционные потоки собрать под себя. Под эту идею объединили Порошенко, Пинчука, Лёвочкина.
Естественно, модератор Коломойский, который и с НАБУ работал, и модерировал этот процесс, который происходил, изначально. С поставкой материалов, записью, передачей в США, подключением ФБР, администрации президента, Госдепа», – рассказал Царёв.
По его мнению, какие бы полномочия у Зеленского ни остались, всё произошедшее на руку Москве.
«Есть ещё очень важный момент. После того, что произошло, антикоррупционным органам нет дороги назад. Они либо погибнут, с ними расправятся, либо они доведут расследование до конца, будут загонять Зеленского и его команду. Вопрос встал или-или. На Украине это очень важно, потому что все всегда друг с другом договариваются, проще поделиться деньгами, чем воевать, а тут вопрос или-или», – добавил политик.
