Зеленского оставят, но разгром Зе-команды продолжится – Царёв

Украинские олигархи формируют команду для контроля над офисом президента и правительством и перевода коррупционных потоков на себя, с возможным сохранением Зеленского на посту

Об этом эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Под ударом будут – следующий Умеров, а потом Зеленский. По крайней мере, такие утечки из Киева. Украинские олигархи объединились вокруг Арахамии. Арахамия, Буданов. Буданов был на встрече с российскими разведчиками в Абу-Даби, это была непростая встреча, и туда же приезжал Дриколл. Это линия, в которой есть украинские олигархи, их задача довольно простая. Они пытаются под шумок, пока идёт вся эта война, хоть на время поставить своего человека в офис президента, поставить своего человека на правительство и, сохраняя Зеленского президентом, коррупционные потоки собрать под себя. Под эту идею объединили Порошенко, Пинчука, Лёвочкина. Естественно, модератор Коломойский, который и с НАБУ работал, и модерировал этот процесс, который происходил, изначально. С поставкой материалов, записью, передачей в США, подключением ФБР, администрации президента, Госдепа», – рассказал Царёв.

По его мнению, какие бы полномочия у Зеленского ни остались, всё произошедшее на руку Москве.