Зеленский заставляет Залужного поддержать референдум по территориям – Луценко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире видеоблога телеведущей канала «Прямой» Елены Курбановой заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая предположила, что Залужному хотят предложить какую-то должность при Зеленском. Ее собеседник категорически отверг такой сценарий, заметив, что Зеленский никогда не приближает к себе людей, чей политический рейтинг выше.