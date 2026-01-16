Зеленский заставляет Залужного поддержать референдум по территориям – Луценко
Экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.
Об этом в эфире видеоблога телеведущей канала «Прямой» Елены Курбановой заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая предположила, что Залужному хотят предложить какую-то должность при Зеленском. Ее собеседник категорически отверг такой сценарий, заметив, что Зеленский никогда не приближает к себе людей, чей политический рейтинг выше.
«Господин Залужный в Киеве уже несколько дней. Я еще не имею точной информации, но моя версия в том, что его пригласили, как и Притулу, кстати, и Стерненко, и многих других для одного разговора: вы должны поддержать референдум [о статусе Донбасса] и меня как президента, потому что только через референдум может наступить мир.
Думайте об Украине, а не о себе, а только я могу его принести в качестве действующего президента», – утверждал Луценко.
