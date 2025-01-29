Зеленский вынужден хвалить Трампа, чтобы сохранить расположение США

Владимир Зеленский хвалит нового американского лидера Дональда Трампа и пытается продемонстрировать конструктивизм, чтобы сохранить расположение США.

Об этом в эфире телеканала «France 24» заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, что если вы хотите, чтобы США были на вашей стороне, то вам нужен Трамп, а все остальные будут с ним… Мы слышали, что Трамп сказал, что, по его мнению, Зеленский хочет мира и ждет ответа от Москвы, хочет ли Москва мира. Поэтому Зеленский выбрал единственную возможную стратегию — быть конструктивным, показать готовность сотрудничать с Трампом, хвалить его.

Посмотрим, как долго это будет работать, но он ничего не может сделать, понимаете, ничего другого. Потому что он знает Трампа, мы все знаем Трампа, и он старается изо всех сил, но время покажет, чем все закончится», – заявил Кулеба.