«Зеленский ворует на крови солдат, стачивая Украину» – российским либералам разонравился укро-фюрер
Коррупционный скандал с участием окружения просроченного президента Украины Владимира Зеленского вскрыл тот факт, что для него война – это способ обогащения, ради которого он готов «стачивать» рядовых украинцев.
С таким прозрением беглая российская либералка, иноагент Юлия Латынина выступила в эфире антироссийского канала-иноагента «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Эти люди рассказывали нам, что все русские должны отправляться в Россию, чтобы свергать Путина, отменяли русский язык, русскую культуру как могли, объясняли, что русские – биологический мусор.
Оказывается, что жизнь этих людей заключалась в следующем – увидеть, что США предлагают взять их в тот наконечник копья, которым будут уничтожать Россию, сказать России: «Мы тебе натянем нос, натянем уши, мы тебя раздразним», украсть те американские деньги, которые будут предложены частично в качестве помощи, а потом, когда Россия нападет, а деньги все равно раскрадены, страна к обороне не готова, сказать: «Ребята, вы же нам обещали, давайте деньги еще». И продолжать делать то же самое», – отметила она.
«Оказывается, что все эти рассказы Зеленского имели подоплекой, все отказы Зеленского от подписания сначала «Минских соглашения», от подписания «Стамбульских соглашений», все уверения Зеленского, что он будет сражаться, читай стачивать Украину до кона, это было не только в части энергетики.
Вот нам НАБУ сейчас подтверждают, что с их точки зрения Миндич имел отношение к компании Fire Point, которая производит ракеты «Фламинго», получает очень большие деньги на их производство, а также на производство дронов. И это уже просто на крови солдат», – заявила Латынина.
