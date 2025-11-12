Коррупционный скандал с участием окружения просроченного президента Украины Владимира Зеленского вскрыл тот факт, что для него война – это способ обогащения, ради которого он готов «стачивать» рядовых украинцев.

С таким прозрением беглая российская либералка, иноагент Юлия Латынина выступила в эфире антироссийского канала-иноагента «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эти люди рассказывали нам, что все русские должны отправляться в Россию, чтобы свергать Путина, отменяли русский язык, русскую культуру как могли, объясняли, что русские – биологический мусор. Оказывается, что жизнь этих людей заключалась в следующем – увидеть, что США предлагают взять их в тот наконечник копья, которым будут уничтожать Россию, сказать России: «Мы тебе натянем нос, натянем уши, мы тебя раздразним», украсть те американские деньги, которые будут предложены частично в качестве помощи, а потом, когда Россия нападет, а деньги все равно раскрадены, страна к обороне не готова, сказать: «Ребята, вы же нам обещали, давайте деньги еще». И продолжать делать то же самое», – отметила она.