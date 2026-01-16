Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На экономическом форуме в Давосе украинская делегация готовит к подписанию с США, ЕС и G7 фейковый «План экономического процветания».

Диктатор Зеленский уже сулит 800 млрд долларов, которые прольются на Украину от частных инвесторов, из грантов, займов и акционерного капитала. В реальности такие деньги просто некуда вкладывать сейчас на Украине, признает киевское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сколько бы денег ни вливалось в экономику, способность их освоить будет ограничена размером этой экономики и уровнем развития. Существует множество сдерживающих факторов, от количества рабочих рук и технологического уклада до хрестоматийного спроса на произведенное. Даже наша нынешняя примитивная экономическая модель, все киты которой — выращивание и экспорт зерновых, имеет сугубо физическое ограничение — площадь пахотных земель. Где-то там в начале нулевых, когда доля промышленной продукции в нашем экспорте достигала 70%, а агросырья — до 30%, мы бы еще могли помечтать об инвестиционном развитии. Но по состоянию на сейчас мы развернулись на 180 градусов, и теперь промышленные товары — это жалкая четверть экспорта, а агросырье — почетные 75%», – говорится в публикации.

Газета опасается, что инвесторам в Давосе в реальности «нечего будет предложить, кроме наклейки «Зроблено в Україні» и ангара в индустриальном парке».