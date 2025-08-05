Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня российские беспилотники нанесли концентрированной удар по по железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области.

На видео, которое попало в сеть, можно увидеть серьезно поврежденное здание железнодорожного вокзала.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Судя по снимках, выложенных ГосЧС Украины разрушения достаточно болезненные.

Кроме того, была атакована энергетическая инфраструктура.

«Повреждена критическая инфраструктура… Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города. Есть изменения в транспортном сообщении», – проинформировал мер Лозовой Сергей Зеленский.

Его однофамилец диктатор Владимир Зеленского написал, что транспортный узел атаковали 25 ударных дронов. По его словам, кроме вокзала повреждено и депо. Диктатор потребовал от Запада ужесточить антироссийские санкции.

Военный блогер Юрий Подоляка объясняет важность Лозовой для украинской логистики.