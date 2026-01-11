Зеленский умудрился разворовать самый большой ленд-лиз в истории – иноагент Латынина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад накачал Украину самым большим количеством оружия в истории, но всё равно не смог справиться с российской армией.

Об этом в своём блоге заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Несмотря на все стоны прогрессивной общественности о том, что Украине помогают недостаточно – напомню, что Украине была предоставлена самая крупная военная помощь в деньгах и оружии за всю историю. Украина получила 300-350 миллиардов долларов. За сопоставимое время, весь СССР за время ленд-лиза получил 11-12 миллиардов долларов в тогдашних ценах. Это 180-250 миллиардов долларов в нынешних ценах», – отметила Латынина.