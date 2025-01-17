Зеленский стращает поляков: «без Украины Европа обречена»

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Владимир Зеленский стращает Европу, что без Украины у нее «нет шансов» противостоять России и она «обречена».

В интервью польскому изданию Onet Зеленский заявил, что «победа Украины имеет решающее значение для того, чтобы остановить Кремль, прежде чем он сможет вторгнуться в остальную Европу».

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«Без украинской армии у Европы, к сожалению, нет сегодня никаких шансов против России. Путин это знает и говорит об этом в своем окружении У России больше оружия, больше людей и она жесточе европейцев. Поэтому, если Украина не будет защищаться, он быстро двинется дальше. Это факт. Я в этом абсолютно убежден», — сказал он.

Как и следовало ожидать, эти запугивания были разогревом перед обязательной программой – жалобами на бедность и попыткой выклянчить у европейцев новую помощь.

«Нам не хватает оборудования. Только 60 процентов судов оснащены должным образом. Что-то приходит, что-то не приходит, а что-то приходит с опозданием. Для этого есть много процессов, много разных причин. Я не хочу никого обвинять, но ситуация такая, наверняка вы помните, как тормозилась эта помощь, например, в Конгрессе США».

Зеленский также заявил, что союзники Украины на Западе не смирились с масштабом экспансионистских амбиций президента России Владимира Путина, с чем страны Северной Европы, Балтии, Польша и Румыния давно смирились.

«Они [Запад] не хотят признавать одну истину о русских: они пойдут дальше. Точка», — сказал он.

«В этом одном заявлении содержится ответ на все вопросы, потому что если вы точно знаете, что русские пойдут дальше… Почему бы не укрепить Украину максимально, не увеличить производство у себя, для своих вооруженных сил?» — добавил он.

Отмечается, что эти комментарии Зеленского прозвучали в момент, когда избранный президент США Дональд Трамп готовится войти в Белый дом 20 января.