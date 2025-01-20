Зеленский сразу начнёт гадить и устраивать провокации – киевская телеведущая сомневается в возможности мира
На сегодняшний день едва ли возможные компромиссные сценарии по прекращению войны, потому что украинское руководство настроено крайне воинственно.
Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявила покинувшая родную страну украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я сейчас практически не могу представить идеальный сценарий, который бы сегодня устроил всех. То есть, если даже представить, что конфликт замораживается по действующей линии фронта… И что? Здесь ответ кроется уже в самом слове «замораживается». Он замораживается, значит, оттягивается на еще какой-то промежуток времени.
Зеленский не стесняется сегодня говорить о том, что украинцы будут мстить. А значит, будут силы, которые будут пытаться этим воспользоваться. Всегда будут такие силы. Даже если будут достигнуты большие договоренности между Трампом и Путиным», – сказала Панченко.
Она подчеркнула, что такие договорённости могут сорвать, например, другие страны – та же Британия.
«Можно ли предположить при этом, что война продолжится или даже нас всех ждет, к сожалению, эскалация? Вполне. Зеленский сегодня не стесняется говорить о том, что Европа должна втянуться в эту войну, намекая, что вот без ВСУ Европа не сможет справиться с Россией.
Сегодня звучат уже со стороны европейских политиков заявления о заходе на территорию Украины европейских военных», – подытожила журналистка.
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