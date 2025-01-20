Зеленский сразу начнёт гадить и устраивать провокации – киевская телеведущая сомневается в возможности мира

Вадим Москаленко.  
20.01.2025 22:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На сегодняшний день едва ли возможные компромиссные сценарии по прекращению войны, потому что украинское руководство настроено крайне воинственно.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявила покинувшая родную страну украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На сегодняшний день едва ли возможные компромиссные сценарии по прекращению войны, потому что украинское...

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«Я сейчас практически не могу представить идеальный сценарий, который бы сегодня устроил всех. То есть, если даже представить, что конфликт замораживается по действующей линии фронта… И что? Здесь ответ кроется уже в самом слове «замораживается». Он замораживается, значит, оттягивается на еще какой-то промежуток времени.

Зеленский не стесняется сегодня говорить о том, что украинцы будут мстить. А значит, будут силы, которые будут пытаться этим воспользоваться. Всегда будут такие силы. Даже если будут достигнуты большие договоренности между Трампом и Путиным», – сказала Панченко.

Она подчеркнула, что такие договорённости могут сорвать, например, другие страны – та же Британия.

«Можно ли предположить при этом, что война продолжится или даже нас всех ждет, к сожалению, эскалация? Вполне. Зеленский сегодня не стесняется говорить о том, что Европа должна втянуться в эту войну, намекая, что вот без ВСУ Европа не сможет справиться с Россией.

Сегодня звучат уже со стороны европейских политиков заявления о заходе на территорию Украины европейских военных», – подытожила журналистка.

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