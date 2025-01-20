Зеленский сразу начнёт гадить и устраивать провокации – киевская телеведущая сомневается в возможности мира

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На сегодняшний день едва ли возможные компромиссные сценарии по прекращению войны, потому что украинское руководство настроено крайне воинственно.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявила покинувшая родную страну украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сейчас практически не могу представить идеальный сценарий, который бы сегодня устроил всех. То есть, если даже представить, что конфликт замораживается по действующей линии фронта… И что? Здесь ответ кроется уже в самом слове «замораживается». Он замораживается, значит, оттягивается на еще какой-то промежуток времени. Зеленский не стесняется сегодня говорить о том, что украинцы будут мстить. А значит, будут силы, которые будут пытаться этим воспользоваться. Всегда будут такие силы. Даже если будут достигнуты большие договоренности между Трампом и Путиным», – сказала Панченко.

Она подчеркнула, что такие договорённости могут сорвать, например, другие страны – та же Британия.