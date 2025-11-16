«Зеленский созрел для сдачи 20% территорий, но Путин уже хочет большего» – экс-глава MI6
Поскольку Москва не согласна на остановку конфликта по линии фронта без предварительных условий, «борьба воли» между Россией и Западом может затянуться.
Об этом на подкасте «Bloomberg» заявил бывший глава британской разведки MI6 Ричард Мур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Разведка нам говорит, что Путин не собирается заключать сделку, что для него это не вопрос территорий. Речь идёт о том, чтобы доминировать над Украиной и превратить ещё во что-то похожее на соседнюю Беларусь.
Мы постоянно говорим об этом американцам. Основываясь на том, что было несколько недель назад, на нашем понимании разведданных, он не готов заключать сделку.
Поэтому, на мой взгляд, на него нужно оказать большее давление, чтобы он был готов заключить сделку. Президент Украины явно готов к этому. Он готов отдать до 20% своей страны де-факто, но Путин не готов», – утверждал Мур.
По его мнению, ситуацию может изменить увеличение давления на поле боя.
«У украинцев недостаточно развитая оборонная промышленность. У них есть свободные мощности, которые можно было бы использовать. Мы можем дать им больше. Например, разрешение на использование дальнобойного оружия, а также предоставить базовые средства ПВО и т.д. И есть возможность оказать большее давление на Путина внутри страны.
Я не утверждаю, что это даст немедленные результаты. Я бы сказал, что в этой ситуации нужно набраться терпения и быть готовыми к тому, что это затянется. Помню цитату о том, насколько важно для коллективного Запада не проиграть эту борьбу воли», – британский провокатор.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: