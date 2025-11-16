«Зеленский созрел для сдачи 20% территорий, но Путин уже хочет большего» – экс-глава MI6

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поскольку Москва не согласна на остановку конфликта по линии фронта без предварительных условий, «борьба воли» между Россией и Западом может затянуться.

Об этом на подкасте «Bloomberg» заявил бывший глава британской разведки MI6 Ричард Мур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Разведка нам говорит, что Путин не собирается заключать сделку, что для него это не вопрос территорий. Речь идёт о том, чтобы доминировать над Украиной и превратить ещё во что-то похожее на соседнюю Беларусь. Мы постоянно говорим об этом американцам. Основываясь на том, что было несколько недель назад, на нашем понимании разведданных, он не готов заключать сделку. Поэтому, на мой взгляд, на него нужно оказать большее давление, чтобы он был готов заключить сделку. Президент Украины явно готов к этому. Он готов отдать до 20% своей страны де-факто, но Путин не готов», – утверждал Мур.

По его мнению, ситуацию может изменить увеличение давления на поле боя.