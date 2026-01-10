Зеленский согласовал с новым главарём СБУ следующие диверсии против России

Новый временно исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара доложил киевскому диктатору Зеленскому о планах следующих диверсий и терактов против России.

«Наши боевые оерации СБУ будут реализовываться именно так, как нужно Украине. Евгений доложил относительно деталей операций, произошедших недавно. Сегодня еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть. Новые операции также согласованы», – сообщил Зеленский.

По его словам, СБУ «продолжает противодействие проявлением коллаборационизма с врагом» – «любая деятельность российских структур в Украине неизменно блокируется».

Украинские СМИ называли Хмару «автором операции «Паутина» и «руководителе операции» по захвату острова Змеиный.

Газета New York Times перед новым годом сообщала, что удары по российским военным заводам и энергетическим объектам, осуществляемые якобы Украиной, готовит агентура ЦРУ. Дональд Трамп дал согласие на операцию, поскольку Владимир Путин последовательно отказывался от предложенных вариантов сделки.

«Трамп высоко оценил тайную роль Америки в нанесении ударов по энергетической отрасли России… Это даёт ему возможность отрицать свою причастность и даёт рычаги влияния, в то время как российский президент продолжает «дразнить его»… ЦРУ также будет уполномочено оказывать помощь в ударах украинских беспилотников по судам «теневого флота» в Чёрном и Средиземном морях», – говорилось в публикации.

На днях США призвали своих граждан воздерживаться от посещения России из-за риска террористических атак.

