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Украина должна была вмешаться в президентские выборы в Белоруссии, дестабилизировать там обстановку и помочь местным радикалам не допустить избрания Александра Лукашенко.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-депутат Верховной рады, член запрещенного в РФ националистического «Легиона Свободы», главный сержант роты огневой поддержки 5 ошб ВСУ Юрий Сиротюк, находящийся в районе Часова Яра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сиротюк подчеркнул, что разочаровался бездеятельностью украинской власти в этом направлении.