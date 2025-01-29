Зеленский разозлил украинского неонациста бездействием против Лукашенко в момент выборов
Украина должна была вмешаться в президентские выборы в Белоруссии, дестабилизировать там обстановку и помочь местным радикалам не допустить избрания Александра Лукашенко.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-депутат Верховной рады, член запрещенного в РФ националистического «Легиона Свободы», главный сержант роты огневой поддержки 5 ошб ВСУ Юрий Сиротюк, находящийся в районе Часова Яра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Сиротюк подчеркнул, что разочаровался бездеятельностью украинской власти в этом направлении.
«Я надеялся, что после того, как белорусы так вложились в Украину, гибли на Майдане во время «революции достоинства», во время российско-украинской войны, что украинское государство займет проактивную позицию и не будет просто говорить, что мы не поддерживаем Лукашенко и не признаем, а будет помогать белорусам добиться независимости и свободы. Потому что это нужно делать!
У нас, к сожалению, со стороны официальных органов власти накануне выборов прозвучала странная фраза, что нам важна стабильность со стороны Белоруссии. Но стабильность с Лукашенко в пророссийской Белорусии для Украины – это кладбищенская стабильность, это постоянная смертельная опасность. И мне казалось, что мы должны были бы активнее работать с белорусами. Мне кажется, что это для нас урок», – расстроился Сиротюк.
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