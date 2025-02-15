Зеленский разошёлся – требует создания вооружённых сил Европы с ВСУ в авангарде

Константин Серпилин.  
15.02.2025 16:41
  (Мск) , Мюнхен
Просмотров: 374
 
Дзен, ЕС, НАТО, Украина


Европейские страны должны создать единые вооружённые силы вместе с Украиной, чтобы Евросоюз мог принимать самостоятельные решения (очевидно, без оглядки на США).

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские страны должны создать единые вооружённые силы вместе с Украиной, чтобы Евросоюз мог принимать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я верю в Европу, я призываю вас к действию в ваших же собственных интересах. Я считаю, что настало время создать вооружённые силы Европы. Это не сложнее, чем противостоять российским атакам. Речь идёт не только об увеличении оборонных расходов, процентов от ВВП. Деньги необходимы, но деньги не остановят наступление противника. Но речь идёт не только о бюджетах, люди должны понять, что им необходимо оборонять свой собственный дом. Без украинской армии европейской армии будет недостаточно для того, чтобы остановить Россию. Только наша армия в Европе обладает современным боевым опытом.

Но наша армия тоже недостаточна в одиночку. Нам необходимо то, что вы можете предоставить – вооружение, подготовка, санкции, финансирование, политическое давление и единство. Три года полномасштабной войны доказали, что у нас есть основа для объединённых европейских вооружённых сил. И сейчас, когда мы ведём войну, мы можем заложить основу мира и безопасности, мы должны построить вооружённые силы Европы с тем, чтобы будущее Европы зависело только от европейцев, и чтобы решения о Европе принимались в Европе», – вещал Зеленский.

Он также обратился к генсеку НАТО.

«Европа нуждается в собственных вооружённых силах. Я знаю, Марк Рютте, мой хороший друг, сейчас меня слушает. Марк, друг мой, речь не идёт о том, чтобы заменить НАТО, речь идёт о вкладе Европы», – оправдывался криворожский клоун.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить