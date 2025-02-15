Европейские страны должны создать единые вооружённые силы вместе с Украиной, чтобы Евросоюз мог принимать самостоятельные решения (очевидно, без оглядки на США).

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я верю в Европу, я призываю вас к действию в ваших же собственных интересах. Я считаю, что настало время создать вооружённые силы Европы. Это не сложнее, чем противостоять российским атакам. Речь идёт не только об увеличении оборонных расходов, процентов от ВВП. Деньги необходимы, но деньги не остановят наступление противника. Но речь идёт не только о бюджетах, люди должны понять, что им необходимо оборонять свой собственный дом. Без украинской армии европейской армии будет недостаточно для того, чтобы остановить Россию. Только наша армия в Европе обладает современным боевым опытом.

Но наша армия тоже недостаточна в одиночку. Нам необходимо то, что вы можете предоставить – вооружение, подготовка, санкции, финансирование, политическое давление и единство. Три года полномасштабной войны доказали, что у нас есть основа для объединённых европейских вооружённых сил. И сейчас, когда мы ведём войну, мы можем заложить основу мира и безопасности, мы должны построить вооружённые силы Европы с тем, чтобы будущее Европы зависело только от европейцев, и чтобы решения о Европе принимались в Европе», – вещал Зеленский.