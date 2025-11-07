Зеленский рассчитывает, что «3 тысячи ракет» ему забудут, как сказку про Диснейленд – укро-депутат

Вадим Москаленко.  
07.11.2025 17:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 259
 
Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Просроченный президент Украины Зеленский уверен, что громкие и духоподъёмные заявления нужны лишь для того, чтобы украинцы порадовались и забыли.

Об этом на канале «Дикий live» заявил экс-депутат Верховной рады, профессор, доктор экономических наук Алексей Плотников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий Виталий Дикий вспомнил невыполненные «обещалки» Зеленского с 2019 по 2025 гг. Среди прочего телеведущий припомнил миллиард деревьев, украинский Диснейленд, 25 аэропортов, европейские больницы, президентский университет, зарплаты для преподавателей 4 тыс.долл., космическое государство Украина, гигаватт электроэнергии, три тысячи ракет и т.д.

«Это идеи, которые должны были поднять дух, население должно было быть в восторге от того, что будет миллиард деревьев или стройки, реставрации.

Из всего этого перечня самое сомнительное это переезд администрации президента в Украинский дом. Это изъять Украинский дом из свободного доступа, перетянуть туда всю спецсвязь, создать охрану. Это самая сомнительная идея, с точки зрения реализации и эффективности затрат.

Остальные, в принципе, были неплохие. Но то, что они не реализованы, свидетельствует о том, что тот, кто предлагал их, скорее, воспринимает страну, избирателей как зрителей в концертном зале. Со сцены пошутили удачно, все похлопали, но выходя из зала, они об это забыли», – прокомментировал профессор.

«Он почему-то считал, что у людей очень короткая память, они обрадуются идее, и сразу про неё забудут. Они не будут вспоминать и задавать вопросы – где этот мегаватт, где миллиард деревьев, почему нет никакой реставрации, а «большое строительство» – непонятно, что там строилось», – рассуждал Плотников.

Метки: ,

