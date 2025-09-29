Зеленский принял троллинг Трампа за чистую монету 

Игорь Шкапа.  
29.09.2025 18:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 331
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Новая риторика Дональда Трампа о якобы способности Украины при поддержке ЕС победить Россию напугала европейцев, но не была понята киевским режимом.

Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Николаевского горсовета Максима Невенчанного заявил покинувший Украину политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт говорит, что в ходе саммита на Аляске лидеры США и России решили, что нужно заканчивать войну и разработали некий мирный план, с которым ознакомили европейцев. Те же стали стали активно настаивать, что войну нельзя прекращать, после чего Трамп предложил им показать за месяц, на что они способны.

«Смотрите, как сразу же изменилась риторика. Сразу же Макрон в тот же день сказал: «Мы ждём от Трампа, что он будет миротворцем, что он принесёт мир, не нужна эта война, нужен мир, который обеспечит Трамп». Далее Кая Каллас начала говорить о том, что мы не можем сами, ждём, что США поддержат всё-таки нашу борьбу. То есть у них такая паника началась», – сказал политолог.

По его словам, лишь диктатор Зеленский воспринял слова Трампа всерьез.

«Троллинг, который прозвучал из уст Трампа, Зеленский принял за чистую монету. Как мне говорят, он уже в одном из разговоров в узком кругу сказал, что мы с Трампом заставим Путина сесть за стол переговоров», – добавил Бондаренко.

